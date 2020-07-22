Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал записи из соцсетей невесты, убитой за две недели до свадьбы.

27-летняя Марина Панкратова вела закрытую страницу в Twitter, посвященную отношениям с женихом — Александром Ворониным

На странице девушка делилась сомнениями и переживаниями, признавалась жениху в любви и говорила о прощении.

«А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильнее всех», — говорится в одной из записей.

Она также публиковала скриншоты сообщений от Александра, в которых он признается, что нашел свою половину и называет ее «лучиком света в своей серой жизни».

Ранее РЕН ТВ выяснил, что Марина Панкратова обращалась в больницу после побоев, а также рассказывала знакомым о регулярных избиениях со стороны жениха. Также в Сети оказалось видео, сделанное за несколько часов до гибели Марины. На записи невеста и жених заходят в подъезд дома, они ссорятся, и Александр несколько раз бьет Марину по голове.

Как писал «Рамблер», накануне Марина Панкратова была найдена мертвой в квартире жилого дома в Колпачном переулке со множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. 8 августа девушка должна была выйти замуж. После смерти Панкратовой ее жених пропал и не выходит на связь.