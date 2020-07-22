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Обнародована переписка убитой за месяц до свадьбы москвички 

News.ru 14 минут назад
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Фото: globallookpress.com
В Сети появились фрагменты переписки убитой за месяц до свадьбы москвички — 26-летней девушки по имени Марина — с женихом, которого зовут Александр. Именно парень, являющийся племянником офицера спецслужб, последним видел возлюбленную.
Судя по переписке, бойфренд неоднократно избивал Марину. На видеозаписи с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Александр сильно бьёт девушку.
В переписке Марина то просит парня «начать всё сначала», то требует, чтобы он никогда больше ей не звонил и не писал. Племянник офицера же называет убитую «единственным лучиком света в своей жизни» и молит её о прощении. Видимо, о прощении за рукоприкладство.
А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем всё вместе, всё прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильные всех, — написала Марина 27 мая. На следующий день ей пришлось обратиться в больницу — она была избита.
Подписчикам девушка говорила, что Александр любит её до изнеможения. Эти слова она подтверждала его эмоциональными посланиями, передаёт телеканал РЕН ТВ.
Как ранее писал NEWS.ru, молодую девушку 1994 года рождения нашли мёртвой в центре Москвы. На её теле правоохранители обнаружили множественные телесные повреждения, в том числе в области головы. Убитая в августе должна была выйти замуж.
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Происшествия , РЕН ТВ
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