Задержан возможный участник убийства Захарченко

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Ранее представители ДНР заявляли, что установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы республики Александра Захарченко. Тогда же отмечалось, что именно Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии агентству УНН.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.