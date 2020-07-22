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СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко 

РИА Новости и ещё 27 2 часа назад
Задержан возможный участник убийства Захарченко
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее представители ДНР заявляли, что установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству первого главы республики Александра Захарченко. Тогда же отмечалось, что именно Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.
"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии агентству УНН.
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
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Комментарии
Происшествия , Конфликты , Криминал , Украина , Александр Захарченко , СБУ , МВД
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