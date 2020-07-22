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Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
Из-за подозрительного предмета в центре Москвы перекрыли движение по Ильинке. По сообщению Департамента транспорта столицы, на улице Ильинка в районе дома № 12 был обнаружен неизвестный подозрительный предмет. Движение от Большого Черкасского переулка до Новой площади временно перекрыли.
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео работы саперов, снятое очевидцами из окна дома напротив. На кадрах видно, как специалист по взрывчатым веществам в спецкостюме подходит к бесхозному чемодану и при помощи профессионального оборудования исследует его содержимое.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Ильинка
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