В Париже потребовали оставить Винника под стражей

Прокуратура Парижа потребовала передать дела россиянина Александра Винника в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора, подтвердил РИА Новости источник в прокуратуре

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и оставить россиянина под стражей.

"По окончании судебного производства следственный судья счёл необходимым узнать мнение прокурора. И прокуратурой было подано ходатайство о том, чтобы господин Винник предстал перед уголовным судом и оставался в предварительном заключении до вынесения ему приговора", — сказал он.

Следующий этап состоит в том, "чтобы узнать, поддержит ли следственный судья ходатайство прокуратуры".

По словам собеседника агентства, решение о том, будет ли суд, ещё не принято.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Винника на отказ освободить его из-под стражи.