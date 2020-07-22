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Прокуратура Парижа потребовала оставить Винника под стражей 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Париже потребовали оставить Винника под стражей
Фото: РИА Новости
Прокуратура Парижа потребовала передать дела россиянина Александра Винника в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора, подтвердил РИА Новости источник в прокуратуре.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и оставить россиянина под стражей.
"По окончании судебного производства следственный судья счёл необходимым узнать мнение прокурора. И прокуратурой было подано ходатайство о том, чтобы господин Винник предстал перед уголовным судом и оставался в предварительном заключении до вынесения ему приговора", — сказал он.
Следующий этап состоит в том, "чтобы узнать, поддержит ли следственный судья ходатайство прокуратуры".
По словам собеседника агентства, решение о том, будет ли суд, ещё не принято.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Винника на отказ освободить его из-под стражи.
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Происшествия , Александр Винник , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , France-Presse
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