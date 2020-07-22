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Раскрыты подробности нападения полицейских в США на репортеров Первого канала 

Lenta.ru 47 минут назад
Пресс-служба Первого канала раскрыла подробности нападения американских полицейских на российских репортеров, освещавших протесты в Портленде, штат Орегон. Об этом сообщает «Интерфакс».
В городе находится съемочная группа журналистки Юлии Ольховской. «Она оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась», — описали в пресс-службе. Саму Ольховскую сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками. Журналисты получили ушибы и царапины. Их камеру разбили.
Ранее 22 июля сообщалось, что российские репортеры подверглись атаке. Они освещали протесты в Портленде, которые продолжаются около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего при грубом аресте полицией.
Известно, что для разгона протестующих в Портленде были задействованы сотрудники федеральных силовых ведомств. Из-за этого администрация США и президент Дональд Трамп были подвергнуты критике.
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Происшествия , Видео , В мире , Дональд Трамп , Администрация США , США
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