Пресс-служба Первого канала раскрыла подробности нападения американских полицейских на российских репортеров, освещавших протесты в Портленде, штат Орегон. Об этом сообщает «Интерфакс».

В городе находится съемочная группа журналистки Юлии Ольховской. «Она оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась», — описали в пресс-службе. Саму Ольховскую сильно толкнули, а на оператора напали с дубинками. Журналисты получили ушибы и царапины. Их камеру разбили.

Ранее 22 июля сообщалось, что российские репортеры подверглись атаке. Они освещали протесты в Портленде, которые продолжаются около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего при грубом аресте полицией.