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В Москве 10 участникам ОПГ предъявлено обвинение в организации подпольных казино 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
10 участников ОПГ попались полиции в Москве
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение 10 участникам преступной группы в организации четырех подпольных казино в Москве. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК по Москве 10 лицам, являющимся организаторами и участниками организованной преступной группы, предъявлено обвинение в четырех эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой")", — сообщила Иванова.
По данным следствия, до марта 2019 года была создана преступная группа для проведения незаконных азартных игр по четырем адресам. Организаторы группы привлекли не менее 10 участников, которые руководили игорными заведениями, администрировали проведение азартных игр, занимались учетом и распределением дохода.
Подпольные казино были выявлены совместно с сотрудниками Росгвардии и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Москвы. В ходе спецоперации проведено 15 обысков в офисных и жилых помещениях, а также в игорных заведениях. "Фигуранты допрошены и полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, дали подробные показания о совершении ими организации и проведения незаконной игорной деятельности, — добавила Иванова. — С учетом сотрудничества со следствием всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".
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Происшествия , ОПГ , Росгвардия , СКР , Москва
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