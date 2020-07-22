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Адвокаты встретились с Сафроновым 

РИА Новости 11 минут назад
Адвокаты встретились с Сафроновым
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов встретился в СИЗО "Лефортово" со своими адвокатами, сообщил РИА Новости его защитник Иван Павлов.
"Сафронов выглядит хорошо, существенных жалоб на условия содержания у него нет", — сказал адвокат.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , НАТО , Ведомости , РИА Новости , Москва
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