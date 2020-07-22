Приемный отец 20 лет насиловал больную раком россиянку 

Девушка, испугавшись смерти, призналась своему мужу, что на протяжении 20 лет её насиловал приемный отец, сообщает Telegram-канал Baza. Информацию проверяют правоохранители.

Журналисты отмечают, что медики поставили девушке диагноз — острый лимфобластный лейкоз. В настоящее время она проходит химиотерапию в онкологическом центре. После очередной процедуры, когда у нее поднялась высокая температура, девушка испугалась, что может умереть, поэтому она решилась открыть страшную тайну своего детства и юности. Пациентка позвонила супругу и рассказала, что ее 20 лет насиловал приемный отец.

По словам мужа девушки, о непростых отношениях жены с опекуном он даже не подозревал. Единственная странность в ее поведении — отказ оставлять ребенка с дедушкой из-за того, что он якобы не умеет обращаться с детьми.

Мужчина передал информацию в правоохранительные органы . Рассказ девушки сейчас проверяется на соответствие действительности. Велика вероятность, что на ее отца вскоре будет заведено уголовное дело.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве была изнасилована 16-летняя местная жительница. Девушка потеряла сознание во время свидания с 25-летним мужчиной в кафе. Очнулась в незнакомой квартире избитой и изнасилованной тремя незнакомцами.