Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17 

«Могу только опровергнуть [эту информацию], никаких переговоров мы не ведем», — подчеркнул он. Так Грушко прокомментировал слухи о сговоре Москвы и Амстердама, которые якобы пытаются втайне достичь внесудебного соглашения по делу.

При этом сам Грушко 19 июля рассказывал, что между Россией и Нидерландами продолжаются консультации по делу MH17 в закрытом режиме. Он не уточнил, что обсуждают стороны.

17 июля Малайзия сделала заявление о судебном процессе по сбитому самолету. Власти азиатской страны призвали все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН . При этом, по мнению министерства транспорта Малайзии, судебный процесс не должен быть подчинен политическому давлению со стороны какой-либо партии или государства.