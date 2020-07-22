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Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17
Фото: РИА Новости
Россия не ведет никаких тайных переговоров с Нидерландами по делу крушения Boeing MH17 в 2014 году. С таким опровержением выступил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.
«Могу только опровергнуть [эту информацию], никаких переговоров мы не ведем», — подчеркнул он. Так Грушко прокомментировал слухи о сговоре Москвы и Амстердама, которые якобы пытаются втайне достичь внесудебного соглашения по делу.
При этом сам Грушко 19 июля рассказывал, что между Россией и Нидерландами продолжаются консультации по делу MH17 в закрытом режиме. Он не уточнил, что обсуждают стороны.
17 июля Малайзия сделала заявление о судебном процессе по сбитому самолету. Власти азиатской страны призвали все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом, по мнению министерства транспорта Малайзии, судебный процесс не должен быть подчинен политическому давлению со стороны какой-либо партии или государства.
15 июля сообщалось, что ЕСПЧ получил иск правительства Нидерландов против России из-за малайзийского Boeing MH17. В Минюсте на это отвечали, что Москва категорически отрицает обвинения в причастности к крушению Boeing. Там добавили, что ведомство будет отстаивать позицию России в суде.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Комментарии 7
Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Александр Грушко , Игорь Гиркин , ЕСПЧ , Boeing , МИД , Совбез ООН , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Амстердам , Москва , Нидерланды
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