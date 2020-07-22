Суд не продлил арест полицейским из дела Голунова

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейских, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, сообщила пресс-служба суда.
« (Постановление о продлении ареста полицейским по делу Голунова — RNS) отменили, направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обвиняемые останутся под арестом до 1 августа, после чего мера пресечения перестанет действовать, пояснили в суде. Басманный суд Москвы в начале года арестовал полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова год назад, сообщал ТАСС.
Так, были арестованы бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, а также бывшие сотрудники отделения Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест. Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 мая в Москве. Против в него было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Следствие заявляло, что при личном досмотре и в квартире журналиста были обнаружены наркотики. Голунов вину отрицал. Суд отправил его под домашний арест. После проведения ряда экспертиз по делу 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.