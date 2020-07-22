Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео 

В московской квартире было обнаружено тело 26-летней девушки с гематомами и черепно-мозговой травмой, лицо погибшей было изуродовано. Тело Марины Панкратовой с признаками насильственной смерти нашла ее будущая свекровь. СМИ сообщают, что в начале августа девушка планировала выйти замуж. Сам жених на связь с правоохранителями не выходит.

Установленные в подъезде камеры видеонаблюдения зафиксировали, что незадолго до своей смерти Панкратова вернулась домой вместе с молодым человеком. Запись опубликовал Telegram-канал Life Shot. Судя по кадрам, пара о чем-то спорила, и мужчина замахнулся на нее. Затем они вместе поднялись в квартиру. Сейчас полицейские ведут поиски жениха.