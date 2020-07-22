Проститутку избили и задушили в Мытищах 

Жительница Брянска стала жертвой своего клиента, который избил и задушил ее. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, утром 21 июля в подъезде дома по улице Силикатной было найдено обнаженное тело 27-летней девушки. Правоохранители выяснили, что погибшая приехала из Брянска. Осмотр тела показал, что ее избили и задушили.

По подозрению в совершении преступления был задержан судимый 52-летний житель Мытищ, который признался, что «снял» проститутку, они вместе выпили и поссорились. В ходе ссоры он избил девушку, задушил, а тело вытащил на первый этаж подъезда дома.

Возбуждено уголовное дело. У погибшей остались мать-инвалид и ребенок.

«Рамблер» писал, что ранее москвичка умерла от побоев незадолго до своей свадьбы.