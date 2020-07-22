Россиянин убил таксиста и угнал его авто 

Житель Москвы убил водителя такси, чтобы угнать его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Согласно предварительным данным следствия, 26 июня 37-летний мужчина на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа из корыстных побуждений надел на таксиста наручники, выстрелил ему в область грудной клетки из огнестрельного оружия и скрылся на его машине. Водитель скончался на месте происшествия.

Следственный отдел СК по Одинцову возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Убийство из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Некоторое время спустя подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Сегодня в пресс-службе подмосковного управления СК сообщили о предъявлении ему обвинения. Мужчина отказался от дачи показаний.