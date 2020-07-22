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Россиянин убил таксиста и угнал его авто 

Артём Кульша 31 минуту назад
Россиянин убил таксиста и угнал его авто
Фото: РИА Новости
Житель Москвы убил водителя такси, чтобы угнать его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Согласно предварительным данным следствия, 26 июня 37-летний мужчина на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа из корыстных побуждений надел на таксиста наручники, выстрелил ему в область грудной клетки из огнестрельного оружия и скрылся на его машине. Водитель скончался на месте происшествия.
Следственный отдел СК по Одинцову возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Убийство из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
Некоторое время спустя подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Сегодня в пресс-службе подмосковного управления СК сообщили о предъявлении ему обвинения. Мужчина отказался от дачи показаний.
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Происшествия , СКР , Москва
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