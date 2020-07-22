Игрок «Что? Где? Когда?» оказался в центре секс-скандала

В центре громкого скандала оказался Михаил Скипский , известный игрок клуба «Что? Где? Когда?». Его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, пишет сетевая «Газета.ру».

С обвинениями выступила журналистка Екатерина Аренина. По ее словам, Скипский оказывал ей недопустимые знаки внимания, когда ей было 15 лет, и она училась в 10 классе школы. Это был 2010 год. Тогда, как утверждает Аренина, Скипский вел у нее географию. Он «приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой», — написала Аренина в своем Twitter. Она отмечает, что была не единственной жертвой Скипского.

давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский— katyaarenina (@bicyclesfora) July 22, 2020

Сам Михаил Скипский пока никак не прокомментировал эти обвинения. Издание напоминает, что в 2010 и 2016 годах он становился обладателем главного приза «Что? Где? Когда?» «Хрустальная сова».