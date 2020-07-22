Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» оказался в центре сексуального скандала 

BFM.RU и ещё 3 13 минут назад
Игрок «Что? Где? Когда?» оказался в центре секс-скандала
Фото: facebook
В центре громкого скандала оказался Михаил Скипский, известный игрок клуба «Что? Где? Когда?». Его обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней, пишет сетевая «Газета.ру».
С обвинениями выступила журналистка Екатерина Аренина. По ее словам, Скипский оказывал ей недопустимые знаки внимания, когда ей было 15 лет, и она училась в 10 классе школы. Это был 2010 год. Тогда, как утверждает Аренина, Скипский вел у нее географию. Он «приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой», — написала Аренина в своем Twitter. Она отмечает, что была не единственной жертвой Скипского.
Сам Михаил Скипский пока никак не прокомментировал эти обвинения. Издание напоминает, что в 2010 и 2016 годах он становился обладателем главного приза «Что? Где? Когда?» «Хрустальная сова».
BFM.RU: последние новости
Адвокат: Фургал считает, что его хотели сместить с должности Адвокат: Фургал считает, что его хотели сместить с должности Захват заложников в украинском Луцке завершился освобождением пленников и задержанием террориста Захват заложников в украинском Луцке завершился освобождением пленников и задержанием террориста СК обнародовал новые данные по делу Фургала СК обнародовал новые данные по делу Фургала
Комментарии 2
Происшествия , Общество , Михаил Скипский , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказались признавать парламентские выборы в Сирии
США отказались признавать парламентские выборы в Сирии
«Вор должен сидеть в тюрьме»: Лукашенко о Бабарико
«Вор должен сидеть в тюрьме»: Лукашенко о Бабарико
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Видео
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
00:09
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
00:56
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение