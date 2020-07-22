Крокодил напал на девятилетнего ребенка 

Крокодил утащил в озеро в регионе Мванза в Танзании девятилетнего мальчика. Об этом со ссылкой на The Citizen пишет «Лента.ру».

По данным издания, трагедия произошла 18 июля.

На Джуму Фалу (Juma Falu) напал крокодил, когда мальчик купался вместе со своими друзьями в озере Виктория. Рыбаки сообщили властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом ребенка. Однако останки Фалу до сих пор не найдены.

«Сегодня третий день, и мы продолжаем поиски. Мы считаем, что найдем тело мальчика к завтрашнему дню», — заявил представитель местных властей.

«Рамблер» писал, что ранее медведь напал на женщину у озера Лесное Енисейского района Красноярского края, она скончалась по дороге в больницу.