Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крокодил напал на девятилетнего ребенка 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Крокодил напал на девятилетнего ребенка
Фото: РИА Новости
Крокодил утащил в озеро в регионе Мванза в Танзании девятилетнего мальчика. Об этом со ссылкой на The Citizen пишет «Лента.ру».
По данным издания, трагедия произошла 18 июля.
На Джуму Фалу (Juma Falu) напал крокодил, когда мальчик купался вместе со своими друзьями в озере Виктория. Рыбаки сообщили властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом ребенка. Однако останки Фалу до сих пор не найдены.
«Сегодня третий день, и мы продолжаем поиски. Мы считаем, что найдем тело мальчика к завтрашнему дню», — заявил представитель местных властей.
«Рамблер» писал, что ранее медведь напал на женщину у озера Лесное Енисейского района Красноярского края, она скончалась по дороге в больницу.
Происшествия , Lenta.ru , Танзания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев пригрозил уничтожить ЧФ РФ за 36 часов
Киев пригрозил уничтожить ЧФ РФ за 36 часов
В России выявили рекордно низкое число пациентов с коронавирусом
В России выявили рекордно низкое число пациентов с коронавирусом
Россия обвинила Грузию в провокациях
Россия обвинила Грузию в провокациях
«Мише дается шанс»
«Мише дается шанс»
Видео
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
00:56
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение