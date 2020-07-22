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Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Похороны в Чикаго обернулись новой трагедией. Во время траурного мероприятия устроили перестрелку, в ходе которой пострадало много людей. По данным СМИ, четырнадцать человек получили ранения и были отправлены в больницы.
Суперинтендант полиции Эрик Картер заявил, что огонь по участникам процессии открыли из проезжающего автомобиля. Однако пришедшие проститься с усопшим люди тоже оказались при оружии, они стали стрелять в ответ. Затем машина нападавших врезалась, и им пришлось убегать с места происшествия. В итоге полиция задержала одного из налетчиков, он тоже ранен.
Происшествия , Видео , Криминал , США , Чикаго
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