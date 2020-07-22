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Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за засухи 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за засухи
Фото: овосибирская область/vk.com
Власти Новосибирской области в среду, 22 июля, ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.
Как отметил губернатор региона Андрей Травников, введение режима ЧС позволяет аграриям чувствовать себя увереннее при переговорах с кредиторами.
По его словам, режим ЧС поможет предпринимателям обосновать вероятное недовыполнение планов по урожаю, а властям позволит принять решение о выделении средств господдержки.
Травников также отметил, что в регионе сложилась тяжёлая ситуация по заготовке кормов для животных. Власти уже начали работу над мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Российские аграрии заявили о колоссальных потерях урожая из-за нетипично жаркого лета и засухи. В наибольшей степени пострадали регионы Сибири и Урала.
Так, в Алтайском крае полностью погибли посевы в 23 районах, ещё 90 тысяч гектаров выгорело. Почти по всему региону — в 59 муниципальных районах, а также в Барнауле и Славгороде — действует режим ЧС. В ряде случаев утеряно больше половины урожая, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Андрей Травников , Новосибирская Область
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