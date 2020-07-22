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Умер Раф Краснодарский 

Павел Тиунов 1 час назад
Умер Раф Краснодарский
Фото: соцсети
В Ереване в возрасте 56 лет из жизни ушел вор в законе Рафик Амоян, более известный как Раф Кранодарский, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм». Причиной смерти стал цирроз печени.
Журналисты отмечают, что Амояна короновали в 1988 году в Армении. Раф Краснодарский был неоднократно судим. Последний срок в размере 5,5 лет за незаконный оборот наркотиков он отбывал в Башкортостане и Ульяновской области.
Вор в законе освободился в 2014 году и переехал в Украину, откуда через два года был депортирован на родину за попытку взять под контроль действующие на территории страны кавказские преступные группировки.
Отмечается, что в Ереване Амоян прожил вплоть до своей смерти.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Лос-Анджелесе скончался певец в стиле шансон Бока (Борис Давидян). Уроженец Армении известен исполнением хита «Доля воровская», который сделал его знаменитым и ввел в ранг «классиков жанра».
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Происшествия , Общество , Ереван
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