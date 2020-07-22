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Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка» 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
На юго-западе Москвы задержан мужчина, которого в Интернете называют «бутовским маньяком». Задержанный подозревается в серии нападений на женщин. По данным следствия, мужчина подбегал к своим жертвам, валил их на землю и пытался изнасиловать. Свое лицо нападавший на москвичек скрывал медицинской маской.
Уточняется, что мужчина орудовал в Южном Бутове с 3 июля этого года. На данный момент в полицию обратилось семь женщин, пострадавших от его действий. Сейчас задержанного уже отправили в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , ФСИН
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