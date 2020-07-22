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Девушку жестоко убили за две недели до свадьбы в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Москвичку жестоко убили за две недели до свадьбы
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 27-летней москвички с множественными ранениями в квартире дома в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 22 июля.
По данным следствия, убийство произошло 21 июля по Колпачному переулку. Предварительно, девушка скончалась от множественных повреждений головы, туловища и конечностей.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва», что к приезду правоохранителей на место убийства там уже присутствовала мать молодого человека, с которым встречалась убитая. По словам женщины, на 8 августа у пары была назначена свадьба.
— С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком, — сообщил источник.
Он добавил, что его местонахождение пока не установлено.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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