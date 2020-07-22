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Бывшие заключенные проживающие на Сахалине изнасиловали настройщика аппаратуры

Apral.ru
4 часа назад
Комментарии7
На Сахалине в городе Оха произошел вопиющий случай преступления.
Экс-заключенные изнасиловали настройщика аппаратуры
Фото: Apral.ruApral.ru
Двое мужчин, которые ранее отбывали сроки лишения свободы, вызвали к себе настройщика аппаратуры. Однако, когда к ним приехал 32-летний мастер и зашел в квартиру, они его схватили и начали угрожать, при этом удерживая совершили действия сексуального характера.
Позже, жертва вырвалась из плена и немедленно обратилась в полицию. Подозреваемые лица были установлены по горячим следам. Ими оказались два местных жителя: 48 лет и 33 лет. Кстати, второй подозреваемый вышел на свободу 11 июля 2020 года.
Подозреваемые в изнасиловании, на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент мужчины задержаны и против них возбуждено уголовное дело.
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Происшествия,Оха
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