Экс-заключенные изнасиловали настройщика аппаратуры

На Сахалине в городе Оха произошел вопиющий случай преступления.

Двое мужчин, которые ранее отбывали сроки лишения свободы, вызвали к себе настройщика аппаратуры. Однако, когда к ним приехал 32-летний мастер и зашел в квартиру, они его схватили и начали угрожать, при этом удерживая совершили действия сексуального характера.

Позже, жертва вырвалась из плена и немедленно обратилась в полицию. Подозреваемые лица были установлены по горячим следам. Ими оказались два местных жителя: 48 лет и 33 лет. Кстати, второй подозреваемый вышел на свободу 11 июля 2020 года.