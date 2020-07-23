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На вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста 

RT на русском и ещё 11 36 минут назад
На вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста
Фото: globallookpress.com
Спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка тело альпиниста, которому стало плохо при восхождении в начале июля.
«В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста», — говорится в сообщении МЧС в Instagram.
Спасатели эвакуируют тело к подножью вулкана. Отмечается, что операция может занять продолжительное время в связи со сложным маршрутом и постоянно меняющимися погодными условиями.
Как передаёт ТАСС, 6 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что у мужчины при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги и он потерял сознание.
Прибывшим спасателям не удалось подняться на вершину из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада. Спасательная операция была приостановлена.
В июне «Крыминформ» сообщал, что в Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Крыминформ , Камчатский Край
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