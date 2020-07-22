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В Красноярском крае задержали группировку торговцев оружием 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В Красноярском крае задержали торговцев оружием
Фото: depositphotos.com
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали группировку торговцев оружием в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО), городе Железногорске Красноярского края. Об этом в среду сообщили журналистам в региональном управлении главка МВД.
"Оперативники ГУ МВД России по Красноярскому краю при взаимодействии с коллегами из МУ МВД России по ЗАТО город Железногорск, а также при участии сотрудников УФСБ по краю установили подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Пятеро злоумышленников в возрасте от 28 до 58 лет были задержаны полицейскими в одном из жилых домов Железногорска, а также в Красноярске", — говорится в сообщении.
У задержанных во время обысков было найдено четыре пистолета, более 100 патронов, пять банок с порохом и комплектующие и детали к оружию. Также в тайнике в лесу рядом с Железногорском обнаружен автомат, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним. Экспертиза показала, что боеприпасы готовы к использованию, оружие, переделанное из охолощенного, также пригодно к стрельбе. По версии полиции, один из задержанных занимался переделкой пистолетов под боевое оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Комментарии
Происшествия , ФСБ , МВД , Красноярский Край
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