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Вице-мэра Томска по безопасности ушел с поста после обвинения в получении взятки 

ТАСС 2 часа назад
Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку
Фото: пресс-служба мэрии Томска
Заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков, заключенный под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере, через адвоката передал заявление об увольнении по собственному желанию, в настоящее время он освобожден от должности. Об этом сообщил в среду журналистам мэр Томска Иван Кляйн.
В прошлый четверг заммэра Томска по вопросам безопасности Евгений Суриков был задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в получении взятки. Сумма взятки — не менее 300 тысяч рублей. Региональным следственным управлением СК РФ в отношении заммэра было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ста. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по данной статье Сурикову предъявлено обвинение. В минувшую пятницу решением Кировского районного суда Томска он был заключен под стражу до 16 сентября.
"Вина человека определяется только по решению суда. Что касается его лично, то поступило через адвоката его (Сурикова) заявление (об увольнении). Я удовлетворил (заявление) об освобождении от должности. С 20 числа он у нас не работает", — сказал Кляйн, уточнив, что Суриков уволился по собственному желанию.
По данным следствия, Суриков в период с 2016 года по 2018 год получил взятку в крупном размере от женщины за содействие со стороны других чиновников, на которых заммэра имел влияние в силу занимаемой должности.
Евгений Суриков родился в 1975 году. В Томске получил два высших образования, в том числе юридическое. Был назначен на пост заместителя мэра Томска по безопасности в феврале 2016 года, курировал вопросы по ликвидации последствий ЧП и ЧС, безопасности дорожного движения, организации и проведению митингов, а также защиты информации. До перехода в мэрию возглавлял УМВД по Томску, на службу в администрацию города пришел в звании полковника полиции.
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Происшествия , Евгений Суриков , ФСБ , СКР , МВД , Томск
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