Пропавший самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

"В среду поиски ведутся недалеко от Байкала. В операции задействованы самолет Ан-2 и вертолет Ми-8", — отмечается в сообщении.

Напомним, что вечером в воскресенье самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен. На борту находилось шесть человек. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров.