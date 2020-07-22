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Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала 

Российская Газета 23 минуты назад
Пропавший самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Фото: РИА Новости
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
"В среду поиски ведутся недалеко от Байкала. В операции задействованы самолет Ан-2 и вертолет Ми-8", — отмечается в сообщении.
Напомним, что вечером в воскресенье самолет авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен. На борту находилось шесть человек. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полет не была одобрена. Через несколько часов после взлета Ан-2 исчез с радаров.
Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ и прокуратура республики проводят проверки инцидента.
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Происшествия , СКР , Интерфакс , Республика Бурятия
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