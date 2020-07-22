Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске 

Челябинске на одном из пляжей ураганный ветер поднял надувные матрасы в воздух и закрутил в спираль. Очевидцы засняли на видео это необычное происшествие, которое в социальных сетях уже окрестили "матрасным торнадо". Пользователей сети позабавила реакция челябинцев, которые в очередной раз подтвердили свою репутацию суровых людей. Отдыхающие на пляже вели себя так, будто это абсолютно нормальная ситуация, которая происходит каждый день.

Ранее появлялась информация об ураганных ветрах и в других регионах России. Помимо ураганов летом-2020 россияне наблюдают такие природные катаклизмы, как ливни, град и потопы.