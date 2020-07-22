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Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии 

BFM.RU и ещё 11 19 минут назад
Суд решил судьбу Юрия Дмитриева
Фото: ТАСС
Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе суда.
Дмитриев второй раз предстал перед судом. Его обвиняли по целому ряду статей УК. Главное обвинение касалось «насильственных действий сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Оно появилось после того, как в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по обвинению в «использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и в «развратных действиях в отношении несовершеннолетнего» (ст. 135 УК РФ). Защита утверждала, что Дмитриев фотографировал дочь из-за попыток органов опеки ее отобрать. Первое дело было возбуждено по анонимному заявлению, несмотря на то, что УК это запрещает.
Тогда суд признал историка лишь виновным в незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) и назначил 2,5 года ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, этот срок сократился до трех месяцев, которые фигурант уже отбыл. Его освободили.
Однако 28 июня 2018 года Дмитриева снова арестовали, добавив новую, более тяжкую статью УК, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это произошло после того, как прокуратура добилась отмены оправдательного приговора по его первому делу.
В ходе второго процесса обвинение запросило для историка 15 лет заключения. В свою очередь защита просила Дмитриева оправдать по большинству статей, согласившись лишь с тем, что он незаконно хранил фрагменты оружия.
Дмитриев известен тем, что составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-1940-х годов. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору. «Мемориал» называет преследование Дмитриева политическим.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Юрий Дмитриев , Генпрокуратура РФ , Мемориал , ФСИН
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