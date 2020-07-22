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Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста 

Lenta.ru 19 минут назад
Украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста
Фото: Reuters
Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 24/7».
На ролике видно, как преступник сам вышел из автобуса и около минуты спокойно стоял и ждал, когда к нему подойдут полицейские.
Канал утверждает, что лишь после этого подъехал бронетранспортер со спецназовцами, раздался взрыв, и бойцы спецподразделения СБУ начали штурмовать автобус.
Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.
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Происшествия , Владимир Зеленский , СБУ
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