Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео задержания террориста в Луцке оборачивается скандалом (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 24 минуты назад
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
Фото: РИА Новости
Комментаторы обнаружили более чем странное поведение украинских силовиков, изучив видео задержания террориста, захватившего заложников в автобусе в Луцке.
Одесский журналист Юрий Ткачев опубликовал в своем блоге разбор записи момента, когда к автобусу подъезжает БТР со спецназом и бросает гранату. Ткачев обращает внимание, что в этот момент террориста в салоне уже нет — он находится в углу кадра, несколько минут о чем-то беседуя с полицейским. И лишь затем прибывшая «Альфа» валит мужчину на землю и заковывает в наручники.
Боевик УНА-УНСО Назар Приходько публикует другой фрагмент записи событий в Луцке — здесь видно, что террорист после телефонного разговора с Владимиром Зеленским сам вышел из автобуса, был без оружия и заявил о готовности сдаться.
«БТР, граната и силовики появились тогда, когда выходили заложники. Шапито и профанация всех силовых ведомств», — резюмирует Приходько.
«Закрывая тему фарса в Луцке. Как все-таки хорошо, что террорист потребовал именно то, что лучше всего в жизни умеет делать президент Зеленский — записывать видосики. Попался бы другой террорист или не такой продвинутый президент, и могла бы быть трагедия», — язвительно комментирует боевик АТО Роман Доник.
Ранее экс-сотрудник МВД Украины и бывший глава украинского нацбата «Крым» Станислав Краснов назвал кадры задержания террориста в Луцке свидетельством «полной импотенции „правоохранительных“ органов».
Напомним, что Зеленского в Киеве уже подозревают в инсценировке захвата заложников в Луцке.
В свою очередь, медиа-обслуга главы МВД Арсена Авакова заявляет, что Зеленский «прогнулся» под террориста. С такой оценкой, кстати, согласен российский военкор Александр Коц — он полагает, что луцкий террорист Максим Кривош добился главного — смог «нагнуть» президента Украины Владимира Зеленского на глазах всего мира.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Luga1news.ru: последние новости
Террористы ВСУ обстреляли Санжаровку и Донецкий в ЛНР Террористы ВСУ обстреляли Санжаровку и Донецкий в ЛНР Видео задержания террориста в Луцке оборачивается скандалом (ВИДЕО) Видео задержания террориста в Луцке оборачивается скандалом (ВИДЕО) Как Дудь может быть замешан в истории с захватом заложников в Луцке Как Дудь может быть замешан в истории с захватом заложников в Луцке
Комментарии 4
Происшествия , Законопроекты , Александр Коц , Владимир Зеленский , Юрий Ткачев , Арсен Аваков , Роман Доник , МВД , УНА-УНСО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Зеленский выполнил требование террориста
00:06
Зеленский выполнил требование террориста
В мире Украина
Почему Китай не признает российский Крым
01:19
Почему Китай не признает российский Крым
В мире Политика
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
00:06
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
В мире Ближний Восток
Украинцы захотели переговоров с Россией
00:52
Украинцы захотели переговоров с Россией
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение