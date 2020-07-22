Кадры задержания силовиками террориста, захватившего заложников в автобусе в Луцке , вызвали недоумение у украинских журналистов и блогеров.

«Рамблер» писал, что 21 июля в украинском городе Луцк вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и пообещал устроить взрыв в людном месте. Он был задержан в ходе спецоперации.

Однако появившиеся в сети кадры задержания вызвали недоумение у одесского журналиста Юрия Ткачева , сделавшего их разбор в своем YouTube-канале.

Ткачев обратил внимание, что, когда сотрудники спецназа на БТР подъехали к автобусу с заложниками, террориста в салоне уже не было. Он мирно беседовал в отдалении с человеком в форме.

«Общаются они достаточно мирно, что-то обсуждают. К ним врач подходит. Все вроде бы нормально. Но тут вдруг подлетает «Альфа» и начинает этого мужчину «паковать». Валят его на землю, заковывают в наручники. То есть, вот он момент задержания», — отмечает журналист.

Он задается вопросом, что «это было за шоу» с задержанием, если террорист спокойно общался с силовиком.

Недоумение по поводу действий силовиков выразил и блогер Назар Приходько. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры, на которых видно, что захвативший заложников мужчина спокойно, без оружия, стоит рядом с автобусом.

«И вот для этого был нужен цирк с БТРом и свето-шумовой гранатой? Для этого был нужен видосик от Зеленского? После переговоров Кривош вышел ОДИН и без оружия!» — отметил он.

Напомним, что захвативший заложников в Луцке опубликовал в тот же день в социальных сетях свои требования. В том числе он попросил, чтобы Зеленский записал и опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Президент выполнил требование.