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Захватившего заложников в Луцке направят на психиатрическую экспертизу 

ИА Regnum 33 минуты назад
Решена судьба террориста из Луцка
Фото: РИА Новости
Удерживавший заложников в городе Луцке будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — сказал он в эфире телеканала News One.
Геращенко добавил, что мужчине вменяется террористический акт и захват заложников, но «из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения».
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Как передавало ИА REGNUM, 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал в заложниках пассажиров рейсового автобуса в Луцке. В настоящее время он задержан, никто из заложников не пострадал.
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Происшествия , Луцк
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