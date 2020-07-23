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Подъёмный кран рухнул на строительной площадке на Комсомольском проспекте в Москве . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло в четверг утром. По имеющимся данным, пострадал один человек.

Другие подробности пока не приводятся.