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В центре Москвы упал подъёмный кран 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Подъёмный кран рухнул на строительной площадке на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
ЧП произошло в четверг утром. По имеющимся данным, пострадал один человек.
Другие подробности пока не приводятся.
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Происшествия , Видео , Пожары , Москва
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