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Есть пострадавшие: в центре Москвы упал подъемный кран 

Павел Тиунов и ещё 6 9 минут назад
Один человек пострадал в результате падения башенного крана в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте происшествия работают подразделения спасателей.
Инцидент произошел 23 июля на Комсомольском проспекте у дома №32. Подъемный кран, работающий на стройке, по неизвестным пока причинам упал на землю. В результате пострадал оператор, находящийся в момент ЧП в кабине подъемной установки.
По данным журналистов «Комсомольской правды», в настоящее время на месте инцидента работают спасатели. Стелла крана, падая поломала несколько деревьев. Сотрудники МЧС разбирают завалы из больших веток, а также разрабатывают схему подъема установки.
Отмечается, что в обстоятельствах инцидента будут разбираться эксперты Ростехнадзора.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в Москве на улице Гжатской подъемный кран упал прямо на проезжую часть. Движение по магистрали было перекрыто. В результате происшествия пострадала крановщица.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , Ростехнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
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