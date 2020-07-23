Один человек пострадал в результате падения башенного крана в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте происшествия работают подразделения спасателей.

Инцидент произошел 23 июля на Комсомольском проспекте у дома №32. Подъемный кран, работающий на стройке, по неизвестным пока причинам упал на землю. В результате пострадал оператор, находящийся в момент ЧП в кабине подъемной установки.

По данным журналистов «Комсомольской правды», в настоящее время на месте инцидента работают спасатели. Стелла крана, падая поломала несколько деревьев. Сотрудники МЧС разбирают завалы из больших веток, а также разрабатывают схему подъема установки.

Отмечается, что в обстоятельствах инцидента будут разбираться эксперты Ростехнадзора

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в Москве на улице Гжатской подъемный кран упал прямо на проезжую часть. Движение по магистрали было перекрыто. В результате происшествия пострадала крановщица.