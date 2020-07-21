Теракт на Украине: появились новые подробности

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Теракт в Луцке: появились новые подробности 

Вероника Полынина 38 минут назад
Заложникам в Луцке передали воду, сообщает издание «Подъем».
Террорист Максим Кривош позволил полицейским передать упаковки с водой заложникам, которых он удерживает в автобусе более 9 часов. При этом он отказывается отпускать людей в туалет. Среди удерживаемых пассажиров автобуса есть беременные женщины и дети.
В теракте на Украине обнаружили "российский след"
Два часа назад в местные СМИ обратилась женщина, которая представилась одной из заложниц. Она передала, что Кривош дал властям полчаса на исполнение его требований. По прошествии двух часов ситуация не изменилась.
Напомним, Кривош потребовал, чтобы украинские власти заявили на камеру, что они являются «террористами в законе», а президент страны Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк уроженец Оренбургской области РФ Максим Кривош (Плохой) взял в заложники пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». По данным полиции, террорист хорошо вооружен. Он также утверждает, что заминировал автобус и разместил еще одно взрывное устройство в людном месте города. В автобусе находятся 20 человек.
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Происшествия , Видео , Владимир Зеленский , Луцк
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