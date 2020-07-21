COVID-19 и соцвыплаты: как мошенники обманывают россиян 

Москве, Казани и Набережных Челнах прошли задержания мошенников, которые обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками медцентров. Они по телефону «диагностировали» пожилым людям онкологию, после чего продавали им лекарства стоимостью до 700 тыс. рублей. Юристы и эксперт в сфере кибербезопасности рассказали «Газете.Ru», какие еще схемы используют злоумышленники этим летом и как не попасть в их ловушку.

Лечат от несуществующих болезней

В Москве, Казани и Набережных Челнах прошли задержания пятерых участников банды мошенников, которые обманывали пенсионеров, выдавая себя за сотрудников медицинских центров и врачей-онкологов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемые с помощью связей в Пенсионном фонде России и различных медучреждениях составили телефонную базу пожилых людей. Они обзванивали пенсионеров, представляясь медиками, и по телефону «диагностировали» им онкологию, после чего предлагали приобрести лекарства стоимостью от 200 до 700 тыс. рублей.

Некоторые перепуганные пенсионеры соглашались на покупку — всего полиция установила минимум 25 эпизодов. Тем не менее в МВД полагают, что число пострадавших может быть еще больше.

«Со счета пропадают средства»

С начала этого года только в УМВД подмосковного Подольска поступило 150 заявлений от жителей города по факту мошенничества, сообщает местный телеканал «Кварц». Так, жертвой аферистов стал молодой предприниматель Иван. «Раздался звонок около полутора-двух месяцев назад, в мае. И неизвестные представились сотрудниками одного известного банка и сказали, что с моего счета пропадают средства, естественно, без моего ведома.

Предложили создать резервную ячейку, на которую мне следовало бы перевести деньги. В процессе разговора они меня как-то уговорили»,

Перевести деньги мужчину убеждали сразу несколько вымышленных сотрудников банка. В итоге он лишился 250 тыс. рублей. Когда понял, что совершил ошибку, обратился в банк, но там ему помочь не смогли, так как все данные карты он сообщил самостоятельно.

Мурманской области за минувшие сутки жертвами телефонных мошенников стали четверо россиян, передает портал «Би-порт».

Так, в полицию Мурманска обратился 27-летний мужчина. Ранее ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил о незаконном списании денег — якобы для предотвращения операции средства нужно перевести на другой счет. Мурманчанин согласился и отдал мошенникам около 40 тыс. рублей.

«Адаптируют старые схемы к новым обстоятельствам»

В последнее время мошенники стали активно играть на теме коронавируса, сообщил «Газете.Ru» глава российского представительства компании Avast, разрабатывающей популярный антивирус, Алексей Федоров

«Нельзя сказать, что летом и в период пандемии злоумышленники придумали что-то принципиально, революционно новое. Скорее они просто адаптировали старые схемы к новым обстоятельствам», — подчеркнул эксперт.

Так, только за 21 июля в территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярской области поступило более 100 обращений по поводу мошенников, которые предлагают пенсионерам «выплаты от коронавируса». Об этом сообщает газета «Наш Красноярский край».

По домам красноярцев ходят мошенники, которые представляются работниками ПФР и объявляют, что в связи с пандемией всем пенсионерам положена выплата в размере 1000 рублей, но чтобы ее получить, нужно предъявить паспорт, пенсионное удостоверение и СНИЛС. Якобы сотрудники ПФР вносят данные в «регистры» для проверки.

В Пенсионном фонде заявили, что это мошенники. Вероятнее всего, они собирают данные пожилых людей, чтобы потом использовать их в своих махинациях.

В Хабаровске между тем с начала июля неизвестные выдают себя за чиновников правительства региона и собирают денег на борьбу с новой инфекцией. Деньги мошенники просят переводить на счет компании «Артек», передает портал dvhab.ru.

«Мы также отмечали появление множества сайтов, связанных с тематикой коронавируса — магазинов с масками, лекарствами, появление просто фейковых информационных сайтов», — добавил Алексей Федоров.

Кроме того, по словам главы Avast Россия, частыми за лето стали мошенничества с социальной помощью от правительства. Так, 18 июня стало известно, что сотрудница Пенсионного фонда России Светлана Устинова и ее сообщница Ульвия Юсифова обманули девять семей на 12 млн рублей. Об этом сообщал телеканал НТВ.

Устинова имела доступ к базам данных людей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Там она и искала потенциальных жертв — многодетные семьи, родителей детей-инвалидов, участников военных действий. Всем им женщина предлагала приобрести землю в Анапе за небольшую сумму — как нуждающимся. Как сообщает НТВ, иногда стоимость вымышленных участков равнялась 500 тыс. рублей, а иногда была и в три раза больше.

Когда люди соглашались, в дело вступала Ульвия Юсифова, которая представлялась чиновницей из местной администрации — женщина показывала потенциальным жертвам, что именно она может помочь им с выделением земельных участков.

«Она видела моего ребенка-инвалида. Спросила, излечимо ли заболевание, сказала, что у нее есть знакомые врачи, что она будет стараться оформить земельный участок, поскольку хочет помочь семьям с детьми-инвалидами», — сообщала пострадавшая многодетная мать Ирина Фазлыева. Средства на покупки участков передавались через Юсифову, после чего подозреваемые исчезали.

Следственном комитете РФ сообщили, что в отношении женщин возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Обеих отпустили домой до следующего слушания под подписку о невыезде.

«В дальнейшем киберпреступники, скорее всего, продолжат использовать социальную инженерию — гораздо легче обмануть человека, чем взламывать устройство или учетную запись. И вполне ожидаемо, что они будут следовать тенденциям и приспосабливаться к последним новостям», — заключил Алексей Федоров.

«Отнеситесь очень аккуратно»

Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо помнить, что злоумышленники используют практически все громкие темы, заявил глава российского представительства компании Avast. «Если о чем-то очень активно говорят в СМИ, а потом вам на почту приходит письмо с этой темой — отнеситесь к нему очень аккуратно», — подчеркнул он.

В целом лучше не переходить по ссылкам из электронных писем и СМС, считает эксперт, — следует набрать адрес самостоятельно. «Проверяйте информацию из полученных писем и СМС в официальных источниках. Не вводите никуда никаких своих данных, пока не проверите подлинность информации», — предупредил Федоров.

Зеленый замочек HTTPS в адресной строке сайта не гарантирует его безопасность. «Его наличие показывает только то, что соединение зашифровано, но сам сайт все еще может быть фейковым», — пояснил специалист, добавив, что лучше и на компьютер, и на телефон установить антивирусы, которые помогут распознать мошенничество.

Грозит до 10 лет лишения свободы

Между тем партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Сергей Кириллов сообщил «Газете.Ru», что по уголовному кодексу РФ за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

При этом похищенные деньги можно вернуть в случае вынесения обвинительного приговора в рамках поданного гражданского иска. «В связи с тяжестью преступления и с учетом перспективы получить длительные сроки лишения свободы за его совершение преступники, чтобы смягчить себе наказание, могут в добровольном порядке возместить потерпевшим ущерб. Это, безусловно, положительный момент», — добавил юрист.

Его слова подтвердил председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

«Практика возмещения ущерба предусмотрена при установлении конкретных причастных лиц, деньги могут быть возвращены законному владельцу», — — заявил он «Газете.Ru».

Хотя Гавришев сообщил, что процент раскрытия дел о мошенничестве довольно велик, юрист Кириллов отмечает, что «в связи со сложностью расследования раскрываемость дел подобной категории составляет около 25%». «Газета.Ru» отправила запрос в МВД РФ с просьбой предоставить актуальную статистику раскрываемости подобных преступлений.