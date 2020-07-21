«Первые результаты переговоров»: Заложникам в Луцке передали воду

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды", — написал Геращенко.

Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.