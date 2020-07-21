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Россиянам вынесли в Греции жесткий приговор 

Вероника Полынина 15 минут назад
Россиянам вынесли в Греции жесткий приговор
Фото: соцсети
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам тюремного заключения за перевозку нелегалов, передает ТАСС.
«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — сообщил агентству вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Он объяснил, что столь высокий срок связан с тем, что морякам дали по 7-12 лет за каждого перевезенного нелегала.
Свою вину Семенов и Возниковцев не признали. На суде они утверждали, что приехали в Грецию для работы на круизном судне, а перевезти нелегалов их принудил работодатель под угрозой расправы.
По словам правозащитника, сейчас родственники моряков собирают средства через соцсети на оплату адвокатов и иные нужды осужденных.
Мельников также рассказал, что в настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции под стражей содержатся около 20 россиян, тогда как граждане ЕС и Турции зачастую освобождаются от наказания в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией. Согласно статье Конвенции, лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.
Как ранее сообщал «Рамблер», в феврале в Греции приговорили к 395 годам тюрьмы россиян Александра Илларионова и Андрея Журавлева по обвинению в организации незаконной миграции и торговле людьми. В ноябре по аналогичному обвинению к такому же сроку были приговорены еще двое моряков — Антон Каррамов и Платон Давыдов.
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Происшествия , Константин Семенов , Иван Мельников , Андрей Журавлев , ЕС , ИТАР-ТАСС , Греция
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