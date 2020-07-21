Россиянам вынесли в Греции жесткий приговор 

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам тюремного заключения за перевозку нелегалов, передает ТАСС.

«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — сообщил агентству вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он объяснил, что столь высокий срок связан с тем, что морякам дали по 7-12 лет за каждого перевезенного нелегала.

Свою вину Семенов и Возниковцев не признали. На суде они утверждали, что приехали в Грецию для работы на круизном судне, а перевезти нелегалов их принудил работодатель под угрозой расправы.

По словам правозащитника, сейчас родственники моряков собирают средства через соцсети на оплату адвокатов и иные нужды осужденных.

Мельников также рассказал, что в настоящее время по аналогичным обвинениям в Греции под стражей содержатся около 20 россиян, тогда как граждане ЕС и Турции зачастую освобождаются от наказания в соответствии с Конвенцией по борьбе с нелегальной миграцией. Согласно статье Конвенции, лицо, введенное в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.