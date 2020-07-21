Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры 

Арсен Аваков. Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке , пошел на переговоры. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил министр внутренних дел Украины

— У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры, — цитирует Авакова ТАСС.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Луцке на западе Украины. Среди заложников есть дети и беременные. Подозреваемый уточнил, что заминировал транспорт и при этом расположил еще одну бомбу в другом месте в Луцке. По словам мужчины, взрывчатка заложена там, где много людей.

Позднее появилась информация, что на месте происшествия прозвучали взрывы.