Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры
Фото: youtube.com / Телеканал «360»
Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, пошел на переговоры. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
— У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры, — цитирует Авакова ТАСС.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Луцке на западе Украины. Среди заложников есть дети и беременные. Подозреваемый уточнил, что заминировал транспорт и при этом расположил еще одну бомбу в другом месте в Луцке. По словам мужчины, взрывчатка заложена там, где много людей.
Позднее появилась информация, что на месте происшествия прозвучали взрывы.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Вечерняя Москва: последние новости
Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО Мосгорсуд оставил Сергея Фургала в СИЗО Двух человек ранили в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве Двух человек ранили в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве Политик оценил высказывание профессора ВШЭ о захвате заложников в Дубровке Политик оценил высказывание профессора ВШЭ о захвате заложников в Дубровке
Происшествия , Арсен Аваков , ИТАР-ТАСС , Луцк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть России ждет резкое похолодание
Часть России ждет резкое похолодание
Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи
Уволенным Путиным генералом заинтересовались следователи
У побережья Турции произошло землетрясение
У побережья Турции произошло землетрясение
Пугающий прирост больных: Токио страдает от COVID-19
Пугающий прирост больных: Токио страдает от COVID-19
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
01:59
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
Армия Ближний Восток
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение