Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры 

Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, пошел на переговоры. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
— У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры, — цитирует Авакова ТАСС.
Ранее стало известно, что вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Луцке на западе Украины. Среди заложников есть дети и беременные. Подозреваемый уточнил, что заминировал транспорт и при этом расположил еще одну бомбу в другом месте в Луцке. По словам мужчины, взрывчатка заложена там, где много людей.
Позднее появилась информация, что на месте происшествия прозвучали взрывы.