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Двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции 

BFM.RU и ещё 20 1 час назад
253 года тюрьмы присудили россиянам в Греции за торговлю людьми
Фото: соцсети
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Он отметил, что по УК РФ этот срок соответствует примерно 20 годам лишения свободы. По словам правозащитника, такой большой срок связан с тем, что, в частности, от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта.
Моряки вину не признали. По их словам, они ранее прибыли в Турцию для работы: им обещали по 2 тысячи евро в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте за перевозку туристов. После выхода в море их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и мигранты поднялись на борт. В результате россияне были вынуждены пустить правонарушителей. При этом они направили судно на небольшой скорости вдоль берега, всячески привлекая внимание береговой охраны. Когда ее сотрудники подошли к яхте, россиян задержали, а позже обвин в нелегальной перевозке мигрантов.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Константин Семенов , Греция
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