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На западе Москвы произошла стрельба 

Вести Подмосковья и ещё 1 14 минут назад
На западе Москвы произошла стрельба
Фото: Екатерина Ошкина / АГН «Москва»
Сегодня около 13 часов дня в деревне Мякинино произошёл дорожный конфликт, в ходе которого подозреваемый открыл огонь по своим оппонентам, предположительно, из травматического оружия. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
В настоящее время злоумышленник скрылся, а пострадавшие в ходе этого конфликта люди отправлены в медицинские учреждения.
Сотрудниками полиции проводятся все необходимые меры для поимки нарушителя, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.
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Происшествия , МВД , Москва
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