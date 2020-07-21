На западе Москвы произошла стрельба 

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Сегодня около 13 часов дня в деревне Мякинино произошёл дорожный конфликт, в ходе которого подозреваемый открыл огонь по своим оппонентам, предположительно, из травматического оружия. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В настоящее время злоумышленник скрылся, а пострадавшие в ходе этого конфликта люди отправлены в медицинские учреждения.

Сотрудниками полиции проводятся все необходимые меры для поимки нарушителя, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.