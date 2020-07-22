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Задержаны предполагаемые сообщники луцкого террориста 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 24 40 минут назад
Задержаны сообщники луцкого террориста
Фото: globallookpress.com
В Харькове задержаны предполагаемые сообщники террориста, который захватил заложников в Луцке, сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Шевченко заявил, что задержаны «личности, с которыми у него (террориста) была определенная связь», передает ТАСС со ссылкой на «112 Украина».
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что «был задержан» человек, с которым террорист «имел контакты». При этом были изъяты «несколько единиц оружия, патроны, взрывчатка».
NewsRoom пишет, что террорист отправил в Харьков почтовую посылку, по которой силовики и вышли на вероятного сообщника.
Нацполиция Харьковской области заявила, что «задержан мужчина, который может быть сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке».
Глава антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий сообщил, что у террориста «есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны», передает РИА «Новости».
Национальная полиция Украины решила усилить меры безопасности в девяти регионах страны после захвата террористом заложников.
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела в отношении террориста, ему инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт.
Напомним, луцкий террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста — им оказался ранее судимый Максим Кривош.
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Комментарии 2
Происшествия , Артем Шевченко , Арсен Аваков , СБУ , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Луцк , Харьков
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