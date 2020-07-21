На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент "24 канала".

"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", — сказал он.

Кроме того, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко , людей из ближайших домов эвакуировали. Также пока полностью перекрыт центр города.

"Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", — цитирует его сайт "24 канала".

По данным информагентства УНН, взрыв прогремел около 15.20 мск.

"Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал", — передает агентство.

Также отмечается, что злоумышленник не позволил передать воду заложникам.

Захват автобуса с пассажирами

Ранее злоумышленник захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбурской области.

Мужчина выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Как рассказали в прокуратуре , при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".