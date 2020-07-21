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На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы, сообщили СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Фото: REUTERS / Tetiana Hrishyna
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент "24 канала".
"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", — сказал он.
Кроме того, как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, людей из ближайших домов эвакуировали. Также пока полностью перекрыт центр города.
"Мы просим жителей Луцка не выходить и не заходить в центр, так как это может быть опасно", — цитирует его сайт "24 канала".
По данным информагентства УНН, взрыв прогремел около 15.20 мск.
"Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал", — передает агентство.
Также отмечается, что злоумышленник не позволил передать воду заложникам.

Захват автобуса с пассажирами

Ранее злоумышленник захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбурской области.
Мужчина выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".
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Комментарии
Происшествия , В мире , Антон Геращенко , Генпрокуратура РФ , МВД , Луцк
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