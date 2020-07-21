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На месте захвата украинского автобуса с заложниками прогремели взрывы 

Lenta.ru 59 минут назад
На места захвата автобуса с заложниками в украинском городе Луцк прогремели взрывы, передает «Страна.ua».
Дыма нет, в воздухе видны зеленые вспышки. О пострадавших не сообщается.
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Ранее захвативший заложников террорист произвел два выстрела в сторону силовиков и выбросил гранату, которая не сдетонировала.
Автобус в Луцке захватил уроженец Оренбургской области Максим Кривош. Сообщалось, что он вырос в Луцке, но прописан в Ровненской области. Кривош был дважды судим за бандитизм, мошенничество, вымогательство и незаконное обращение с оружием. Он провел в местах лишения свободы около десяти лет и также принудительно лечился в психиатрической клинике.
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Происшествия , Видео , Луцк
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