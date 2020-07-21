Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2 

РИА Новости 2 часа назад
В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2
Фото: Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ
Два борта за день обследовали более 800 квадратных километров территории в Бурятии в поисках потерявшегося накануне самолета Ан-2 с пилотами и пассажирами, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Бортами Ан-2 и Ми-8 произведено по два вылета в зону предполагаемого местонахождения пропавшего самолета. Сегодня упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах Бурятии. С раннего утра пилотами указанных воздушных судов обследовано более 800 квадратных километров территории", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что вертолет уже дозаправился и в третий раз за день отправился в полет. Поисковый Ан-2 совершает второй облет территории.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Последние новости
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы, сообщили СМИ На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы, сообщили СМИ На Украине заявили об угрозе потери восьми областей На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Происшествия , МЧС , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
01:59
Эрдоган назвал условие ухода Турции из Сирии
Армия Ближний Восток
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение