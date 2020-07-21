В Бурятии продолжились поиски пропавшего Ан-2 

Два борта за день обследовали более 800 квадратных километров территории в Бурятии в поисках потерявшегося накануне самолета Ан-2 с пилотами и пассажирами, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС

"Бортами Ан-2 и Ми-8 произведено по два вылета в зону предполагаемого местонахождения пропавшего самолета. Сегодня упор был сделан на поиски в Окинском и Тункинском районах Бурятии. С раннего утра пилотами указанных воздушных судов обследовано более 800 квадратных километров территории", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вертолет уже дозаправился и в третий раз за день отправился в полет. Поисковый Ан-2 совершает второй облет территории.

"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.