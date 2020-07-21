Крушение теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. На его борту находилось от до десяти тысяч человек.

Санитарный теплоход «Армения», который был потоплен немецкой авиацией в 1941 году, был обнаружен весной 2020 года специалистами Минобороны России на дне Черного моря. Военный историк, консультант Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Александр Скорбач, объяснил трагедию стечением обстоятельств — советские истребители, «прикрывавшие» теплоход после его выхода из Ялты, отвлеклись, погнавшись за самолетом противника.

«Единственный, кто мог спасти "Армению" — это летчики, и эта задача выполнена не была… Я думаю, что не спасли в силу объективных причин», — сказал исследователь.

Помимо этого, «Армению» сопровождали два сторожевых катера. По словам эксперта, из-за сильного шторма эти корабли не смогли использовать оружие против вражеской авиации, а зенитная артиллерия самого теплохода «была недостаточно сильной». Скорбач добавил, что в корпус теплохода ближе к носовой части попали две бомбы.

«Это чудовищное стечение обстоятельств», — отметил Скорбач.