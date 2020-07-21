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Историк назвал причину крушения теплохода «Армения» в Крыму в 1941 году 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Крушение теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. На его борту находилось от до десяти тысяч человек.
Санитарный теплоход «Армения», который был потоплен немецкой авиацией в 1941 году, был обнаружен весной 2020 года специалистами Минобороны России на дне Черного моря. Военный историк, консультант Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Александр Скорбач, объяснил трагедию стечением обстоятельств — советские истребители, «прикрывавшие» теплоход после его выхода из Ялты, отвлеклись, погнавшись за самолетом противника.
«Единственный, кто мог спасти "Армению" — это летчики, и эта задача выполнена не была… Я думаю, что не спасли в силу объективных причин», — сказал исследователь.
Помимо этого, «Армению» сопровождали два сторожевых катера. По словам эксперта, из-за сильного шторма эти корабли не смогли использовать оружие против вражеской авиации, а зенитная артиллерия самого теплохода «была недостаточно сильной». Скорбач добавил, что в корпус теплохода ближе к носовой части попали две бомбы.
«Это чудовищное стечение обстоятельств», — отметил Скорбач.
Гибель «Армении» — одна из крупнейших морских катастроф в истории: на теплоходе погибли все, кто был на борту. Пароход под Красным Крестом вывозил раненых из Крыма, был атакован немецкой авиацией и из-за сильного перегруза затонул почти моментально. Число жертв в разы больше, чем на «Титанике», — тысячи человек, но точную цифру не знают до сих пор. Уточняется, что судно находится в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров. Для его детального изучения был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, который позволил получить первые видеокадры.
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Происшествия , Видео , Министерство обороны , Русское географическое общество , Международный комитет Красного Креста , Республика Крым
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