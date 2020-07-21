В теракте на Украине обнаружили «российский след» 

«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации», — написал Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщил, что Кривош дважды сидел в колонии за совершение тяжких преступлений: разбой, вымогательство, бандитизм, мошенничество, незаконное хранение и сбыт оружия. В совокупности он провел в заключении 10 лет.

По данным Life Shot , Максим Кривош имеет проблемы с психикой и наблюдается у психиатра.

Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк Максим Кривош (Плохой) взял в заложники пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». По данным полиции, террорист хорошо вооружен. Он также утверждает, что заминировал автобус и разместил еще одно взрывное устройство в людном месте города.

Ясных требований Кривош не выдвигает, лишь говорит о неудовлетворении системой. Террорист обзвонил родственников находящихся в заложниках людей с требованием привлечь к освещению захвата как можно больше журналистов. Около 16.00 мск террорист выбросил из автобуса несколько взрывных устройств, очевидцы сообщили минимум о трех взрывах.