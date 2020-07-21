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В теракте на Украине обнаружили «российский след» 

Вероника Полынина 12 минут назад
Террорист, захвативший автобус с людьми в украинском Луцке, является уроженцем Оренбургской области России. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot, позже информацию подтвердил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации», — написал Геращенко в Facebook.
Геращенко сообщил, что Кривош дважды сидел в колонии за совершение тяжких преступлений: разбой, вымогательство, бандитизм, мошенничество, незаконное хранение и сбыт оружия. В совокупности он провел в заключении 10 лет.
По данным Life Shot, Максим Кривош имеет проблемы с психикой и наблюдается у психиатра.
На месте захвата автобуса с заложниками прогремели взрывы
Как сообщал «Рамблер», утром 21 июля в украинском городе Луцк Максим Кривош (Плохой) взял в заложники пассажиров автобуса «Берестечко — Красиловка». По данным полиции, террорист хорошо вооружен. Он также утверждает, что заминировал автобус и разместил еще одно взрывное устройство в людном месте города.
Ясных требований Кривош не выдвигает, лишь говорит о неудовлетворении системой. Террорист обзвонил родственников находящихся в заложниках людей с требованием привлечь к освещению захвата как можно больше журналистов. Около 16.00 мск террорист выбросил из автобуса несколько взрывных устройств, очевидцы сообщили минимум о трех взрывах.
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Происшествия , Видео , Антон Геращенко , МВД , Луцк , Оренбургская Область
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