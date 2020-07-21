Пьяный россиянин сжег возлюбленную с двумя детьми 

30-летний житель города Давлеканово Башкирии поджег дом с сожительницей и ее двумя детьми внутри, сообщает Lenta.ru. Впоследствии мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Инцидент произошел 7 мая 2019 года. Трагедии предшествовал бытовой конфликт между гражданскими супругами: мужчина разозлился, что его возлюбленная ушла из гостей, где они вместе отдыхали, без него. Придя домой, мужчина наткнулся на запертую изнутри дверь. Женщина открывать замок отказалась. Тогда злоумышленник поджег веранду квартиры и скрылся.

Женщина слишком поздно обнаружила возгорание. Она вместе с детьми, одному из которых было шесть лет, другому — десять, попыталась выбраться из горящего жилья. Однако все трое надышались угарным газом, потеряли сознание и погибли. Их тела при разборе места происшествия обнаружили спасатели.

Впоследствии эксперты обнаружили на месте пожара следы поджога. Виновник трагедии был задержан на днях, ему вынесли приговор — пожизненное заключение в колонии строгого режима . Также родственникам погибших он должен выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный свою вину так и не признал.

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