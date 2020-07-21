Фургал анекдотом описал свое пребывание в СИЗО 

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«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать как она есть», — сказал Фургал.

Таким образом экс-губернатор ответил на замечание журналиста о том, что он оптимист.

Ранее в Кремле объяснили назначение Дегтярева врио Хабаровского края.