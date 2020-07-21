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Фургал анекдотом описал свое пребывание в СИЗО 

Общественная служба новостей и ещё 1 3 часа назад
Фургал анекдотом описал свое пребывание в СИЗО
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Хабаровска Сергей Фургал прокомментировал свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово» анекдотом. Об этом пишет издание «Московский комсомолец».
«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать как она есть», — сказал Фургал.
Таким образом экс-губернатор ответил на замечание журналиста о том, что он оптимист.
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Происшествия , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Хабаровск
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