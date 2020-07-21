Зарезавший семью россиянин сел пожизненно 

По данным следствия, 3 декабря 2019 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения глава семьи нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и своему двухлетнему сыну. На этом осужденный не остановился. Он вошел в спальню, где находился 12-летний пасынок и нанес ему множественные ножевые ранения.

Решив, что ребенок мертв, он написал записку в которой сообщил, что хочет свести счеты с жизнью после чего ушел из квартиры. Раненный подросток выбрался через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда медиков мать и старший сын скончались, двухлетний ребенок умер по дороге в больницу.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), подозреваемый задержан.